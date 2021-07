TECHNICIEN EN ACCESSOIRES - GROUPE POIRIER

Technicienne/Technicienne en pose d’accessoires :

On cherche quelqu'un d'enthousiaste, passionné(e) d’automobiles, minutieux/minutieuse, fier/fière de son travail, excellent(e) dans le travail d'équipe.

FONCTIONS :

Équiper les véhicules selon les demandes des clients ;

Installation de divers accessoires automobiles : Attaches-remorques, roues en alliage (“Mags”), enjoliveurs de roues, démarreur à distance, moulures chromées, etc.

Entretien et réparation des équipements et accessoires.

Toutes autres tâches connexes.

Compétences recherchées :

Ponctuel;

Capacité de travailler en équipe;

Habilités manuelles;

Débrouillard et autonome;

Permis de conduire valide;

Connaissances en électronique (un atout).

HORAIRE

Poste temps plein 40 heures du lundi au vendredi

AVANTAGES

Salaire compétitif;

Assurance collective complète et avantageuse;

Formation sur place;

Possibilité d’avancement.

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CV À: pascalbinette@groupepoirier.com OU ENCORE, POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC M. PASCAL BINETTE OU M. CHRISTIAN COULOMBE AU 819-762-4311.