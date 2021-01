TECHNICIEN EN ARPENTAGE -DBL ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

TECHNICIEN EN ARPENTAGE

La personne recherchée sera responsable des relevés terrain et devra avoir une bonne connaissance des instruments d'arpentage (GPS, station totale, scanneur 3D,niveau électronique, etc..) Et devra être familier avec les logiciels de calcul et de mise en plan pour le traitement des levés 2D et 3D. La personne recherchée devra détenir un permis de conduire valide.

Statut d’emploi : Permanent

Horaire de travail : Lundi au vendredi (40 heures par semaine)

Conditions diverses : Augmentation salariale annuelle, assurance collective et programme de REER collectif

Pour postuler envoie ton CV à M. Francis Tremblay au ftremblay@dblarpentage.com