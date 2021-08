TECHNICIEN EN INSTALLATION - POMPE À EAU RENÉ ROCHEFORT

Pompe à eau René Rochefort recherche une personne d'exception afin de combler un poste de Technicien en installation de pompes et de systèmes de filtration à Val-d'Or et sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James. Ce poste est permanent et temps plein.

Statut de l’emploi : Permanent / Temps plein



Principales fonctions :

- Installer, réparer et entretenir les adoucisseurs et les filtreurs;

- Installer, réparer et entretenir les pompes submersibles à jet, à pistons ou autres;

- Secteur, résidentiel, commercial, mine industriel.

- Assurer un service à la clientèle de qualité.



Exigences :

- Détenir une formation en lien avec la mécanique du bâtiment ou industriel, un atout ;

- Toute combinaison de formation et/ou d’expérience pertinente sera considérée ;

- Démontrer un intérêt pour le domaine ;

- Faire preuve de débrouillardise et avoir des habiletés manuelles ;

- Être ordonné, professionnel et avoir le souci du détail ;

- Facilité de communication avec la clientèle ;

- Posséder un permis de conduire valide de classe 5.

-Temps 1-1/2 après 40 heures



Lieu de travail : Val-d’Or

Horaire : Lundi au vendredi

Date de début : Dès que possible

Pour postuler : Venez me rencontrer directement au 16 rue Turgeon à Val-d’Or

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez envers le poste de Technicien en installation de pompes et de systèmes de filtration. Seules les candidatures ayant le profil recherché seront contactées. Toutefois, tous les dossiers seront conservés pour référence future.

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'allégrer le texte et ne comporte aucune intention discriminatoire.