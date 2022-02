Technicien en instrumentation et contrôle - Lithium Amérique du Nord

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:



▪ Adhérer à la culture d’entreprise axée sur la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable;

▪ Appliquer les techniques d’entretien préventif et prédictif;

▪ Diagnostiquer les systèmes de contrôle tel Schneider;

▪ Installer, réparer, modifier, calibrer, ajuster et entretenir tous types d’équipements électroniques et d’instrumentation mécanique et pneumatique;

▪ Faire la mise à jour des dessins techniques;

▪ Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs;

▪ Toutes autres tâches connexes.



QUALIFICATIONS REQUISES:



▪ Détenir un diplôme d’études collégiales en instrumentation et contrôle et/ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

▪ Avoir de 3 à 5 ans d’expérience en entretien dans l’industrie minière

▪ Être titulaire d’un certificat de qualification (Licence C) ou en voie de l’obtenir

▪ Avoir de fortes connaissances informatiques

▪ Permis de conduire valide – Classe 5



CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES:



▪ Capacité de travailler en partenariat avec les autres services

▪ Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes

▪ Capacité d’adaptation et ouverture aux changements



Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature au : https://www.sayona.ca/emplois/

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.