Technicien en instrumentation et contrôle - Lithium Amérique du Nord - La Corne

Le titulaire du poste fait partie de l’équipe d’entretien de l’usine. Il est responsable de l’entretien des systèmes d’instrumentation et contrôles de son secteur. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement orienté vers la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable.



RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

▪ Adhérer à la culture d’entreprise axée sur la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable;

▪ Appliquer les techniques d’entretien préventif et prédictif;

▪ Diagnostiquer les systèmes de contrôle tel Schneider;

▪ Installer, réparer, modifier, calibrer, ajuster et entretenir tous types d’équipements électroniques et d’instrumentation mécanique et pneumatique;

▪ Faire la mise à jour des dessins techniques;

▪ Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs;

▪ Toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS REQUISES

▪ Détenir un diplôme d’études collégiales en instrumentation et contrôle et/ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

▪ Avoir de 3 à 5 ans d’expérience en entretien dans l’industrie minière

▪ Être titulaire d’un certificat de qualification (Licence C) ou en voie de l’obtenir

▪ Avoir de fortes connaissances informatiques

▪ Permis de conduire valide – Classe 5

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

▪ Capacité de travailler en partenariat avec les autres services

▪ Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes

▪ Capacité d’adaptation et ouverture aux changements

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature au : https://www.sayona.ca/emplois/

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.

Il est à noter que le genre masculin a été employé dans la description de l’emploi afin d’alléger le texte. Peu importe votre genre, votre candidature sera traitée avec intégrité et professionnalisme.