TECHNICIEN EN RADIODIFFUSION - ÉNERGIE ABITIBI

Technicien en radiodiffusion, Énergie 99,1 92,5 et 102,7 Bell Média

Code de demande: 288971

Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

Si vous êtes prêt à donner corps à des idées innovatrices et à vous joindre à une entreprise qui encourage, le développement professionnel et le bien-être de ses employés, l’équipe Bell est faite pour vous.

L’équipe Bell Média produit et diffuse le meilleur contenu canadien et étranger sur ses plateformes de médias numériques, de télévision, de radio et de publicité extérieure. Nous recherchons des gens novateurs et dotés d’esprit d’équipe qui sont désireux de donner encore plus de visibilité à quelques-unes des marques les mieux connues au pays en matière de divertissement.



Poste: Technicien en radiodiffusion, Énergie 99,1 92,5 et 102,7 Bell Média

Lieu du travail: 191 avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, Qc.

Salaire: Selon l’expérience et les compétences

Statut du poste: Permanent temps plein

Responsabilités :

Surveiller, réparer et assurer la maintenance de différents émetteurs de radio

Assurer la maintenance de tous les types d’équipement de radiodiffusion, notamment : Les consoles dans les studios Les microphones Les systèmes d’encodage Les systèmes de moniteur Les systèmes audio sur IP (AOIP)

S’assurer de la qualité du signal de radiodiffusion pour les entreprises de radiodiffusion hertzienne

Entretenir, planifier, documenter et installer de nouveaux systèmes de radiodiffusion

Entretenir, planifier, documenter, modifier et améliorer les systèmes actuels

Installe et déplace des téléphones au besoin

S’occupe du bon fonctionnement des systèmes informatiques en ondes, en production et dans la salle des nouvelles

S’acquitter d’autres tâches assignées au besoin

Compétences :

Certificat reconnu en technologie électronique

Expérience de la maintenance d’équipement audio

Expérience dans le logiciel WideOrbit

Connaissance démontrée de tous les types d’équipement analogique et numérique de radiodiffusion

Connaissance des différents systèmes qui sont utilisés dans le secteur de la radiodiffusion, notamment les systèmes informatiques, les systèmes d’exploitation, la technologie réseau, les applications et le matériel informatique

Expérience de la CAO et des bases de données

Capacité de travailler de manière autonome et en équipe, selon ce que les projets exigent

Capacité de travailler sous pression avec peu de supervision

Être disponible à travailler occasionnellement de soir ou de fin de semaine

Être disponible pour être sur appel prioritaire une semaine sur trois et sur appel secondaire les autres semaines

Permis de conduire valide de classe 5 ou équivalent

Le bilinguisme est un atout (français et anglais)

Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte

Afin que votre candidature soit prise en considération pour ce rôle, veuillez postuler directement en ligne. Les candidatures soumises par courriel ne seront pas acceptées.

Bell s’engage à favoriser un milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous sommes déterminés à créer un effectif qui reflète la diversité des communautés où nous vivons et que nous desservons, et dans lequel tous les membres de l’équipe ont la possibilité d’atteindre leur plein potentiel.

POSTULER ICI