TECHNICIEN/ENNE SST. - DYNAMITAGE CASTONGUAY

TECHNICIEN/ENNE SST.

Cet emploi consiste à effectuer des travaux techniques en santé et sécurité au travail dans le domaine du forage & dynamitage. Principalement, la personne collaborera à la rédaction, à l’implantation et au respect des programmes, politiques et procédures en matière de santé et sécurité au travail et de prévention des accidents et des maladies professionnelles. Elle assurera aussi un rôle-conseil auprès des superviseurs et des gestionnaires. Notamment, elle :

Rédigera et mettra à jour les procédures sécuritaires de travail ainsi que tout autre document reliés à la SST ;

Veillera à l’application et au respect des lois, règlements, procédures, règles et consignes en matière de SST approprié dans les différents chantiers de travail et les différentes régions;

Collaborera au développement et à l’actualisation du programme de prévention et des consignes générales et spécialisées de l'entreprise ;

Collaborera à la conversion des formations traditionnelles présentielles en place de formations en ligne (web) en santé et sécurité;

Collaborera à l’organisation et à l’animation des rencontres du comité SST ;

Le poste est basé en Abitibi-Témiscamingue. Le candidat doit détenir au minimum un certificat en santé et sécurité ainsi qu'un minimum de 2 ans d'expérience dans un emploi similaire.

- Salaire concurrentiel;

- Assurance collective;

- Régime de retraite;

- Horaire flexible;

- Valeurs familiales.

- Opportunités et défis

Pour toutes autres informations ou pour envoyer votre candidature, veuillez contacter Gabriel Couture par courriel à rh@castonguay.ca ou encore par téléphone au 418-571-1343.

*Seuls les candidates sélectionnées seront contactées directement. Le féminin est utilisé dans le simple but de simplifier le texte**.

-