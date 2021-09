TECHNICIEN MÉTALLURGIE - ELDORADO GOLD QUÉBEC

Technicien en métallurgie #2021-48

Usine, 300, 3e Avenue Est, Val-d'Or, Québec, Canada

Eldorado Gold Québec est à la recherche d'employés audacieux et passionnés qui auront la chance de se développer dans un contexte de démarrage du projet Lamaque situé à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue. Ce projet, d'une durée de vie de 8 ans avec des réserves de 900 000 onces proposera près de 360 emplois d'ici 2021.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du technicien sénior métallurgie, le technicien est responsable de l’opération de la raffinerie et de la gestion aurifère. Il assure l’optimisation de ce secteur tout en se référant à des indicateurs de performance.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Assister le technicien sénior pour produire le suivi des performances métallurgiques de son secteur et travailler à l’optimisation des performances

• Offrir un support technique aux opérateurs, avec la participation du métallurgiste/technicien sénior, pour s’assurer du bon fonctionnement des procédés, de la raffinerie, gravimétrie et laboratoire

• Récolter et structurer toutes l’informations disponibles permettant de faire l’analyse des problèmes de production

• Réaliser des suivis de procédés, effectuer de l’échantillonnage ainsi que des essais en laboratoire, et proposer des idées d’améliorations techniques des procédés

• Assister le technicien sénior dans la mise à jour et rédaction des procédures et protocoles d’opération de la raffinerie et de la gravimétrie.

• Participer à la rédaction des rapports de suivis métallurgiques

• Mettre en place des mesures de suivi des paramètres d’opération

• Assister le technicien sénior dans le suivi de la qualité et de la continuité du procédé de traitement du minerai

• Assurer le bon fonctionnement des équipements en procédant à une inspection mécanique périodique sur tous les équipements associés (fournaises, filtres etc.)

• Démarrer et arrêter les équipements de son secteur selon les procédures établies

• Assurer le suivi de l’utilisation des consommables de la raffinerie

• Assister le technicien senior à effectuer les inventaires aurifères de fin de mois

• Signaler tout incident/accident à son superviseur

• Participer aux projets et tests en collaboration avec des intervenants externes dans le but d’améliorer les opérations

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Détenir un DEC en procédés chimiques, en technologie minérale, option minéralurgie ou l’équivalent

• Posséder entre 1 et 3 années d’expérience.

• Avoir une bonne connaissance de l’informatique, notamment de la suite MS Office

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Esprit d’analyse

• Responsable sur les plans santé et sécurité

• Amélioration continue

• Facilité à s’adapter

• Esprit de collaboration

• Aptitude à apprendre rapidement

• Orienté sur les résultats

• Rigueur

• Bonne organisation de travail



Horaire 4-3, 10 h

Date limite pour postuler: 16 septembre 2021

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Postulez en ligne : https://can60.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/714