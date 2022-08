Technicien minier senior - Mine Odyssey - Malartic

Technicien minier senior, forage-sautage

Employé cadre Permanent

Malartic, QC, CA

TECHNICIEN MINIER SENIOR, FORAGE-SAUTAGE

RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité de l’ingénieur minier en planification, le technicien minier senior en forage-sautage sera impliqué dans plusieurs aspects de la mise en production de la Mine Odyssey. Il sera responsable du design et de l’optimisation des chantiers de production et sera appelé à faire les plans de forage, de sautage et de câblage. Il sera responsable de l’implantation du forage de production automatisé avec le logiciel UG manager et du suivi des plans de forage de développement et de câblage via le même logiciel. Le technicien minier senior en forage-sautage sera un acteur important dans la mise en production de la mine Odyssey prévue en Q1 2023.

FONCTIONS

• Être engagé envers la solide culture opérationnelle de l’entreprise basée sur la santé, la sécurité et le respect de l’environnement et de la communauté;

• Respecter en tout temps les politiques et règles en matière de santé-sécurité et promouvoir le respect de ces règles;

• S’assurer de la conformité aux exigences environnementales;

• Participer au processus de design des chantiers et des pré-circulés en rassemblant les informations géologiques et géomécaniques disponibles;

• Participer à l’implantation du module de forage-sautage du logiciel Deswik;

• Faire des visites de terrain pour valider le respect des devis de chargement et aider à l’optimisation;

• Réaliser les plans de forage et l’ensemble des plans liés au chargement des chantiers de production;

• Réaliser les plans de séquence de tir des sautages de production;

• Faire le suivi des vibrations liées aux sautages et s’assurer du respect des limites de kg d’explosifs par délai du site;

• Faire la compilation des données liées au forage de production et aux sautages;

• Traiter les données de CALS et de Lidar réalisés par les arpenteurs dans les chantiers et les différentes monteries et participer aux relevés au besoin;

• Faire les plans de développement vertical requis;

• Participer à l’implantation du forage de production automatisé de la surface avec l’arrivée de la foreuse Simba prévue à l’automne 2022;

• Être responsable de l’ensemble des plans gérés par le logiciel Epiroc UG Manager, soit les plans de forage de jumbo, de Simba et de CableTech;

• Participer à l’optimisation des paramètres de forage-sautage en lien avec les résultats observés dans les chantiers;

• Réaliser les rapports de fin de période et de fin de mois liés à la production et le développement vertical;

• Effectuer toutes autres tâches connexes au poste de technicien minier senior forage-sautage.

EXIGENCES

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie minérale ou l’équivalent;

• Détenir un permis général d’explosif valide;

• Avoir un minimum de trois (3) ans d’expérience dans une mine souterraine en forage-sautage;

• Détenir la formation modulaire du travailleur minier (Modules #1-2-3-4-5-7);

• Posséder une bonne connaissance des logiciels suivants est un atout : Microsoft Office et Deswik;

• Avoir de la facilité à travailler en équipe multidisciplinaire;

• Grande ouverture aux technologies.

Horaire de travail 5-2 ou 5-2-4-3

Pour tous les détails ou pour postuler en ligne :