TECHNICIEN(NE) COMPTABLE - GROUPE POIRIER

Le Groupe Poirier de Val-d'Or est à la recherche d'un technicien ou d’une technicienne comptable .

Tu es efficace, professionnel(le) et peux gérer plusieurs tâches à la fois?

Tu es organisé(e), flexible, minutieux(se), polyvalent(e) et allumé(e)?

Tu as de l’initiative et tu cherches à t’investir auprès d’une entreprise ?

Pour toi, les chiffres sont un jeu d’enfant?

C'est une offre pour toi!

Nous recherchons une personne avec expérience en compatibilité, des aptitudes en français écrit et parlé et une excellente connaissance des principes et normes comptables.

Un diplôme dans le domaine, et une connaissance de l’anglais seront considérés comme des atouts.

On offre:

Un milieu de travail HUMAIN.

Une équipe SOUDÉE.

Une qualité de VIE et de bonnes CONDITIONS!

Joins notre équipe, joins notre famille!

40 heures par semaine, lundi au vendredi

Avantages sociaux, salaire selon expérience, possibilités d'avancement et congé le jour de ta fête!

Postule en ligne à : https://www.poirieroccasion.com/demandes/emplois-automobile.html

Pis toi, as-tu TON C.V?