TECHNICIEN (NE) COMPTABLE - MÉGA CENTRE KUBOTA

TECHNICIEN (NE) COMPTABLE

Depuis plus de 25 ans, Mega Centre Kubota se spécialise dans la vente de machinerie et d’outillage dans divers secteurs. Ses principaux clients exercent leurs activités dans le domaine minier, de la foresterie, de la construction et de l’agriculture dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Grand Nord québécois. Elle se démarque par des investissements continus en R-D dans la transformation d’équipements roulants. La qualité de ses services a valu à Mega Centre Kubota la certification « Excellence en Service », et ce depuis la création du programme en 2007.

DESCRIPTIF DU POSTE

Assister le contrôleur dans le processus de fin de mois et de fin d’année

Produire les rapports gouvernementaux (TPS-TVQ) et autres rapports nécessaires

Préparer, déposer et comptabiliser les dépôts en argent ainsi que ceux par cartes

Responsable de la paie et de tous les rapports connexes

En charges des comptes clients (facturation, gestion des comptes, recouvrement)

Assurer les communications entre le contrôleur et le département comptable

Comptabiliser les transferts inter-compagnie

Toutes autres tâches connexes à la comptabilité

COMPETENCES RECHERCHÉES

Être organisé et structuré

Capacité à travailler sous pression

Être minutieux et méthodique

Respecter des échéances et des normes précises

Être autonome et débrouillard

Faire preuve d’une gestion des priorités

Capacité de travailler en équipe

Soucis de la confidentialité

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE

DEC en comptabilité, administration ou autres domaines pertinents à l’emploi

Certificat ou BAC en comptabilité (un atout)

Expérience de 1 à 3 ans reliée à l’emploi

Très bonne connaissance de la suite Office et des logiciels comptables

Excellente habileté à communiquer verbalement et par écrit (anglais un atout)

OFFRE ET CONDITIONS D’EMPLOI

HORAIRES DE TRAVAIL

5/2

8 h à 17 h

Salaire très compétitif

Excellent programme d’avantages social

Vous pouvez postulez en ligne au : https://www.megacentrekubota.com/