Technicien (ne) en eau potable - Pompe à eau René Rochefort

Principales fonctions :

- Installer, réparer, entretenir, système de pompe à eau et traitement d'eau potable;

- Prélever échantillon d'eau métaux et bactérien. Test de débit de puits;

- Secteur résidentiel, commercial, municipale, minier, agricole etc.;

- Travail tant à l’intérieur qu'à l’extérieur, hiver comme été.

Exigences :

- Avoir à cœur, le service à la clientèle en matière d'environnement;

- Dois détenir permis de conduite classe 5, valide;

- Détenir une formation, terminer en Électromécanique, Mécanique du bâtiment, ou équivalant;

- Facilité à communiquer et travailler en équipe;

- Faire preuve d'honnêteté, diligence, dans le meilleur intérêt de l'entreprise et du client;

- Être débrouillard, et avoir un bon sens mécanique;

- Être minutieux, ordonné et avoir le souci du détail;

- Être à l'aise à travailler dans les espaces étroits et poussiéreux;

- Pouvoir se débrouiller dans la langue anglaise et pouvoir le lire;

- Complète les documents et autre pour fin de facturation (inventaire des travaux).



Lieu de travail : Val-d’Or

Date de début : Dès que possible

APPORTE TON CV DIRECTEMENT CHEZ POMPE À EAU RENÉ ROCHEFORT AU 16 RUE TURGEON À VAL-D’OR