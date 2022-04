Technicien(ne) en informatique #2022-17 - Eldorado Gold Québec Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du Surintendant technologie de l’information, le technicien informatique - administrateur système est responsable du support des usagers et de l’administration du système d’information. Il fournit un service client aux employés de tous les départements.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES



• Travailler en étroite collaboration avec tous les départements d’Eldorado Gold Québec.

• Protéger la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des services aux usagers.

• Assurer le bon fonctionnement des infrastructures réseaux (Cisco) et télécoms.

• Travailler avec des environnements virtuels (VMWARE ESX).

• Vérifier le bon fonctionnement des sauvegardes système (Veeam).

• Fournir un support client en matière d’informatique pour l’utilisation du réseau, du matériel, des logiciels et équipement informatique.

• Assurer les contrôles SOX.

• Effectuer l’administration de base dans SAP (création d’usagés, gestion des rôles, rapports SOX, etc.).

• Effectuer la gestion d’Office 365 (exchange on cloud).

• Implanter les procédures visant le développement des systèmes.

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire.

• Appliquer et respecter toutes normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold Lamaque et au Québec.

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses superviseurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• DEC en informatique ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

• De 3 à 5 années d’expérience pertinente dans un rôle similaire

• Atouts : SAP, Système de stockage (NetApp et Qnap), Normes SOX, Bilinguisme

• Permis de conduire classe 5 valide

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Esprit de collaboration

• Orienté client

• Sens de la logistique

• Sens de l’efficacité

• Recherche de solution

• Faciliter le changement

• Gestion du travail

Horaire : 5/2 ou 5/2/4/3

Date limite : 26 avril 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails ou pour postuler en ligne : https://can61e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/frCA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/952