Technicien(ne) en instrumentation et contrôle - Eldorado Gold Québec

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du superviseur entretien électrique, le technicien en instrumentation et contrôle est responsable de gérer des systèmes d’automatisation ainsi que d’effectuer des travaux d’installation, de construction, de modification et d’entretien électrique.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Assurer la disponibilité des pièces de rechange requises

• Assurer l’intégrité des systèmes informatiques requis pour le fonctionnement des stratégies de contrôle de procédés

• Gérer les alarmes générées par le système de contrôle

• Gérer les systèmes d’automatisation (SCADA, HMI) et informatique

• Assister le personnel technique aux opérations

• Collaborer avec les consultants externes pour projets en contrôle de procédés

• Collaborer avec les groupes de recherches et consultants sur projets en contrôle et instrumentation

• Maintenir des conditions de travail stimulantes et sécuritaires

• Effectuer les travaux d'installation, de construction, de réfection, de modification, de réparation et d'entretien sur toutes les infrastructures et équipements électriques de l’usine

• Effectuer les inspections et entretiens préventif sur les infrastructures et équipements électriques de l’usine

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Détenir un D.E.C. en électrotechnique ou instrumentation et contrôle et détenir la licence C d’électricien

• Posséder plus de 3 années d’expérience dans sa classe de métier d'expérience dans des fonctions similaires, en milieu minier

• Avoir des connaissances d’automates Schneider et logiciel UnityPro

• Avoir des connaissances sur bases de données SQL, de réseautique IP et en télécom (un atout)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Esprit d’analyse

• Responsable sur les plans santé et sécurité

• Amélioration continue

• Facilité à s’adapter

• Esprit de collaboration

• Aptitude à apprendre rapidement

• Orienté sur les résultats

• Rigueur

• Bonne organisation de travail



Horaire: 4-3



Date limite pour postuler: 16 décembre 2021

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour information ou pour postuler : https://can61.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/785