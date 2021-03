TECHNICIEN(NE) EN RESSOURCES HUMAINES (21-03-YVO-03) - AIR CREEBEC

Chez Air Creebec, nos 400 employés passionnés par le monde de l’aviation offrent chaque jour une expérience de première classe à notre clientèle. À partir de nos bases de Montréal, Val-d’Or et Timmins, nous desservons 16 destinations vers les communautés cris du Nord-du-Québec et de l’Ontario par des vols réguliers, services de fret et vols nolisés.

Nous recrutons des gens motivés qui évoluent au sein d’une équipe qualifiée où chacun met le client et la sécurité au cœur de ses actions et décisions. Afin de compléter notre équipe basée à l’aéroport de Val-d’Or, nous sommes activement à la recherche d’un ou d’une :

TECHNICIEN(NE) EN RESSOURCES HUMAINES (21-03-YVO-03)

(Poste temps plein, 36 heures/semaine)

VOTRE RÔLE

En tant que technicien(ne) en ressources humaines, vous assisterez les membres du département dans tous les aspects administratifs reliés au service des ressources humaines. Principalement, vous donnerez le support dans le processus de recrutement, l’embauche, l’accueil des nouveaux employés, l’administration du régime d’assurance et la tenue des dossiers d’employés. Vous serez responsable de préparer divers documents tels que rapports mensuels, organigrammes et autres. Vous agirez comme personne ressource concernant l’information à donner aux employés relié aux politiques et procédures ressources humaines.

AVEZ-VOUS LE PROFIL

• DEC, DEP en secrétariat ou administration ou toute combinaison de formation et expérience jugée équivalente ;

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire ;

• Bilingue, vous possédez d’excellentes aptitudes de communication.

• Vous avez une excellente connaissance de la suite Office ;

• Vous faites preuve d’autonomie, discrétion et pouvez traiter plusieurs dossiers de façon simultanée ;

UN MILIEU D’EMPLOI PASSIONNANT

Choisir de venir travailler chez Air Creebec c’est joindre une équipe passionnée, une entreprise en pleine expansion et un milieu de travail qui offre un environnement stimulant favorisant le développement et l’épanouissement de ses employés. Nous offrons des conditions de travail concurrentielles telles qu’un régime de retraite et une assurance collective payés par l’employeur, des avantages de voyages en avion et plus encore.

Soumettez votre candidature en signifiant ce qui vous motive à l’adresse électronique suivante : rh@aircreebec.ca