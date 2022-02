Technicien(ne) en service de garde - Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois

Description du poste :

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à concevoir le programme d’activités du service

de garde et d’en assurer la supervision, afin de poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des

élèves en tenant compte de leurs intérêts, de leurs besoins et de la réglementation. Elle veille au bien-être général des élèves, tout en

assurant leur santé et leur sécurité.

Elle effectue également des travaux techniques reliés au fonctionnement du service de garde, notamment concernant la gestion des

ressources financières, humaines et matérielles.

Elle participe, avec la direction de l’école, à la planification, à l’élaboration du programme d’activités, et à l’évaluation des

réalisations du service en tenant compte du projet éducatif de l’école et en assure l’application. Elle voit à l’organisation

d’activités spéciales, notamment lors de journées pédagogiques. Elle peut en plus, exercer une partie ou l’ensemble des

attributions de l’éducatrice ou l’éducateur en service de garde.

Sous la responsabilité de la direction, elle élabore les règles de fonctionnement du service de garde et les règles de

procédure pour l’inscription, la prise de présence, l’accueil des élèves et l’accompagnement jusqu’au départ avec le

parent.

Elle prépare et anime les rencontres d’information à l’intention des parents concernant l’organisation et le

fonctionnement du service de garde. Elle informe les parents et les élèves concernant les règles établies.

Elle contrôle et procède à l’admission et à l’inscription des élèves.

Elle contrôle les rapports d’assiduité des élèves, saisit les données pertinentes dans le logiciel approprié et produit divers

rapports et statistiques; elle consigne les informations fournies par l’éducatrice ou l’éducateur concernant le

comportement des élèves.

Elle s’assure du respect des lois, des règlements et des diverses mesures s’appliquant à un service de garde, notamment

en matière d’hygiène, de sécurité, de prévention, de propreté du matériel et des locaux ainsi que de la conservation et

de la distribution des médicaments.

Elle assure les communications du service de garde avec la direction de l’école, les parents, les intervenantes et

intervenants du Centre de services scolaire et les organismes externes. Dans la mesure de ses compétences, elle donne

suite aux plaintes ou les transmet à la direction concernée.

Elle assiste la direction de l’école dans l’établissement des prévisions budgétaires : elle prépare et analyse les données

nécessaires à l’estimation des revenus provenant des inscriptions, des subventions, des allocations et des diverses

dépenses de fonctionnement.

Selon la procédure établie, elle effectue la facturation, la perception et le recouvrement des sommes dues. Elle procède

aux encaissements, aux divers paiements, tient une petite caisse et effectue les dépôts. Elle prépare divers rapports,

relevés officiels, états financiers et concilie les comptes.

Elle effectue le suivi du budget du service et contrôle les dépenses; elle remplit divers formulaires et demandes

d’allocations et de subventions et transmet des informations sur les soldes budgétaires.

Sous l'autorité de la direction de l'école, elle participe à l'établissement des besoins de personnel sur la base des

prévisions d’inscription d’élèves, à la détermination des horaires de travail et à la préparation d’un calendrier des

vacances du personnel.

Sous la responsabilité de la direction de l’école, elle collabore au développement et au maintien de relations

harmonieuses au sein du personnel du service de garde. Elle prépare et anime les réunions de coordination de son

service; elle répartit certaines tâches; elle fait, avec les membres de son équipe, l’appréciation du service rendu.

Elle tient le registre d’assiduité du personnel et vérifie le relevé des heures travaillées. Elle effectue les démarches

nécessaires pour le remplacement du personnel absent en tenant compte des règles en vigueur.

Elle participe à l’organisation physique et matérielle du service de garde. Elle tient l’inventaire du matériel et de

l’équipement. Conformément à la politique établie, elle commande ou procède à l’achat de matériel, d’équipement ou

de services; elle discute des prix avec les traiteurs et les soumet aux parents.

Elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux. Elle tient à jour les divers registres

appropriés; elle peut effectuer des recherches sur Internet.

Elle peut être appelée à initier au travail des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner

et superviser le travail des éducatrices ou éducateurs et, au besoin, d’autre personnel de soutien dans les tâches

accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de programmes d’opérations techniques dont elle est

responsable.

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Conditions de travail :

Poste régulier temps plein : 35 h / semaine

Salaire selon l’expérience : 23,50 $ / heure à 31,69 $ / heure

Horaire de travail facilitant la conciliation travail et vie privée

Milieu de travail et équipe dynamiques

Régime de retraite à prestation déterminée

Assurances collectives

Programme d’aide aux employés

Formation et perfectionnements offert pour les employés

Exigences requises pour le poste :

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance.

OU

Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite :

- soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures;

- soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae,accompagné d’une lettre de présentation à :

Madame Josée Ferron, coordonnatrice

Service des ressources humaines

par courriel à emploi@csob.qc.ca