Technicien(ne) en travail social - Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois

En tant que chargé de discipline électrique, le candidat sera appelé à travailler dans l’équipe de construction pour les différents projets de construction de surface et souterrains de la mine Odyssey. Il sera en charge et responsable de sa discipline tant pour les projets d’ingénierie interne qu’externe. L’ingénieur sera appelé à collaborer et partager son expérience avec tous les membres de l’équipe ingénierie. Il participera activement au développement technologique de la mine.