Technicien(ne) minier(ère) - ventilation #2022-07 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNERALE DU POSTE

Sous la supervision de l’ingénieur minier senior, le technicien minier en ventilation est responsable d’effectuer les suivis du réseau de ventilation de la mine.

RÔLES ET RESPONSABILITES SPECIFIQUES

• Réaliser les relevés de ventilation sous terre et le traitement des données

• Concevoir des plans d’installation et aménagement de ventilation

• S’assurer de la qualité de l’air pour tous les lieux de travail sous terre

• Assurer le suivi et l’optimisation du système VOD ventilation sur demande et calibration des sondes

• Gérer l’inventaire de ventilateurs, conduits, instruments et accessoires

• Participer à la conception du réseau et à l’élaboration des stratégies de ventilation.

• Assister les projets d’amélioration continue et d’efficacité énergétique

• Contribuer à l’optimisation des designs, méthodes de travail et l’utilisation de nouveau matériel

• Assurer le suivi des correctifs et non conformités avec les opérations minières

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un DEC en technique minière ou l’équivalent

• Détenir de 1 à 3 années d'expérience

• Connaître les logiciels Deswik, Ventsim, MSOffice est un atout.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Sens des responsabilités

• Esprit d’analyse

• Rigueur

• Bonne organisation de travail

• Esprit novateur et recherche de solution

• Orienté sur les résultats

• Bonnes habiletés relationnels

• Communication efficace

• Facilité d’adaptation

HORAIRE: 5/2/4/3 ou 4/3

Date limite : 10 mai 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’infos ou pour postuler en ligne : https://can61e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/903