Technicien·ne salle de contrôle - Mine #2023-77 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du superviseur salle de contrôle, le technicien à la salle de contrôle est responsable d’offrir un support technique au niveau de l’opération souterraine et de la salle de contrôle.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

•Surveiller, opérer et optimiser le système de ventilation, de pompage, de remblais et toutes autres systèmes pour les opérations souterraines.

•Effectuer le dynamitage de fin de quart.

•Connaitre et mettre en application la section du PMU (plan de mesure d’urgence) qui implique la salle de contrôle.

•Récolter en temps réel les données des équipements mobiles ou fixes lors de l’absence du superviseur salle de contrôle

•Compiler les différentes données pour effectuer les suivis et les rapports du quotidien.

•Garder les KPI du 7/21 à jour

•Personne-ressource pour toutes informations liées aux opérations.

•Travailler pro activement en proposant des améliorations reliées aux tâches confiées afin d’optimiser la sécurité, la qualité et l’efficacité de nos opérations

•Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

•Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

•Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

•S’assurer de ne pas divulguer ou fournir aucune information de nature confidentielle à quiconque n’étant pas autorisé à avoir cette information.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

•Posséder un DEC en technique minérale et/ou un DEP équivalent, et/ou expérience pertinente à l’emploi

•Détenir au minimum 1 à 2 ans d’expérience pertinente

•Bonne connaissance en informatique et de différents logiciels au niveau de l’opération minière



COMPETENCES RECHERCHEES

•Orienté client

•Amélioration continue

•Rigueur

•Gestion du stress

•Gestion des priorités

•Gérer les risques opérationnels

•Esprit d’analyse

Horaire : 7-7 jour/nuit, quart de 11h

CONDITIONS DE TRAVAIL

Volet sst :

•Travail en position assise

•Température contrôlée

•Travail devant un écran

Date limite pour postuler: 7 décembre 2023

Nombre de poste à pourvoir: 1

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’information ou pour postuler en ligne : https://can232.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/2361