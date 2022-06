Technicien (nne) comptable - Location Dumco - Malartic

LIEU DE TRAVAIL :

L’entreprise Location Dumco 9222-0201 Québec Inc. est située à Malartic. Nous œuvrons sur différents sites miniers de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et ailleurs. Nous recherchons des travailleurs à l’image de la compagnie soit par leurs disponibilités, leurs compétences et leurs intégrités. Nous offrons un service de qualité professionnel et sommes dotés d’une grande polyvalence tant au niveau des employés que des services offerts.

RESPONSABILITÉS

prendre part au traitement de la paie (PAIE ccq occasionnelle);

participer au déroulement du cycle comptable des projets (recevables, tenues de livre, etc.);

faire les remises gouvernementales;

effectuer les conciliations de comptes et les rapprochements bancaires;

supporter la production d’états financiers.

CARACTÉRISTIQUES EN LIEN AVEC LE PROFIL RECHERCHÉ

Sens de l’organisation et gestion des priorités élevés;

Débrouillardise et polyvalence;

Capacité à travailler en équipe et d’entretenir d’excellentes relations interpersonnelles;

EXIGENCES DU POSTE

Détenir un DEC en comptabilité ou de l’expérience pertinente;

Connaissance de la suite Office;

CONDITION DIVERSES

Poste permanent à temps plein;

Nous offrons des salaires et des avantages sociaux compétitifs.

POUR POSTULER

Sur le www.locationdumco.com

Ou faire parvenir le cv au rh@locationdumco.com