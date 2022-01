Technicien préparation des échantillons - Agat Laboratoire

26 $ par heure - Temps plein

AUCUNE EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE

COMMENCEZ VOTRE NOUVELLE CARRIÈRE EN TANT QUE TECHNICIEN EN PRÉPARATION D'ÉCHANTILLONS AUJOURD'HUI

AGAT Laboratoires est un laboratoire à service complet avec des emplacements à travers le Canada. Nous sommes le laboratoire le plus diversifié au Canada; Nos scientifiques sont hautement qualifiés et spécialisés dans les domaines de la biochimie, de la chimie, de la microbiologie, de la géologie, de l'ingénierie et d'autres services spécialisés. Grâce à une vaste expérience du personnel et à une instrumentation de pointe, nous offrons des solutions d'analyse croisée pour les secteurs de l'environnement, de l'énergie, des mines, des transports, de l'industrie, de l'agroalimentaire et des sciences de la vie.

Commencez votre carrière avec les Laboratoires AGAT. Nous avons plusieurs opportunités intéressantes dans notre installation de traitement minier.

Cette opération se déroulera 12h par jour, sur un horaire 4/4.Tous les postes ont des horaires tournants.

Technicien de préparation des échantillons

Description:

Concasser, pulvériser et tamiser des échantillons géologique et environnementale (roche, minéral et sol).

Dextérité manuelle, capable de soulever des poids de (30-40 lbs).

Capable de minutie dans un environnement au rythme rapide.

Compétences éprouvées en gestion organisationnelle et orienté vers les résultats.

Aider à la logistique des opérations

Suivre les directives du contrôle de la qualité /CQ

Condition de travail - des délais serrés, attention aux détails.

Temps plein/possibilité temps partiel.

Travailler debout pour des périodes de temps prolongées.

Environnement de travail, bruyant et poussiéreux.

Aucun outil requis.

Aucune expérience requise.

Qualifications générales

Capable de travailler en équipe

Capable de travailler sous pression en toute sécurité, avec un minimum de supervision

Capable de travailler le soir et le week-end

Capable de porter des EPI et de suivre tous les protocoles de sécurité

Les candidats doivent avoir accès à un transport fiable aller au travail et en revenir.

Toute la formation sera fournie. Le succès dans l'un de ces postes positionnera les candidats pour l'avancement dans l'entreprise.

AGAT Laboratoires aimerait remercier tous les candidats, cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

AGAT Laboratoires souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.

Merci de votre intérêt pour AGAT Laboratoires.

Pour postuler :

https://agatlaboratories.applytojob.com/apply/say2z4hJ0P/Technicien-Prparation-Des-chantillons