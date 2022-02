Technicien - Techinicienne à l'entretien du réseau gazier - Énergir

Chez Énergir, on pense l'énergie humaine autrement. Au-delà de la productivité, on mise sur le bien-être de nos employés, sur les défis stimulants et sur la solidarité.

On recrute présentement un technicien ou une technicienne à l’entretien du réseau gazier, à Rouyn Noranda et à Val d’Or, un poste de terrain qui trouve au cœur des opérations d'Énergir.

En plus d’avantages intéressants (horaire de 4 jours/semaine, régime de retraite à prestations déterminées, assurances collectives), vous recevrez une formation pratique et théorique complétement payée et délivrée par notre École de Technologie Gazière.

Pensez votre carrière autrement et postulez en ligne dès maintenant

Poste à Rouyn Noranda : https://ejxu.fa.ca2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/fr-CA/sites/CX_1001/requisitions/preview/845/?mode=location

Poste à Val d’Or : https://ejxu.fa.ca2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/fr-CA/sites/CX_1001/requisitions/preview/862/?mode=location

Énergir, penser l’énergie autrement

Joignez votre énergie à la nôtre