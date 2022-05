Technicien/technicienne en ressources humaines #2022-42 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du surintendant ressources humaines, le technicien en ressources humaines est responsable de participer et supporter l’équipe aux activités du département des ressources humaines, de formation et de développement organisationnel.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Fournir un support lors de processus de dotation, incluant la coordination des entrevues, l’accueil de candidat ainsi que les processus de vérifications

• Créer des dossiers d’embauche employés horaires, cadres, étudiants et stagiaires ;

• Développer et maintenir des descriptions de poste ;

• Effectuer des tâches cléricales touchant les avantages sociaux, la rédaction d’avis, de lettres, de notes de service, avis de nomination, etc. ;

• Procéder à la gestion de la facturation des avantages sociaux ;

• Assister à la planification et à l'organisation de différentes activités évènementielles de l'entreprise ;

• Mise à jour de différents documents, incluant les procéduriers, formulaires, fichier de suivis, etc. ;

• Procéder aux divers remboursements rattachés à des politiques internes ;

• Charger de la distribution du contenu RH sur les téléviseurs, intranet et autres outils de communication ;

• Aider à la mise à jour, saisie de données et à la révision des formations ;

• Fournir de l’aide lors de l’organisation de formations ;

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire ;

• Appliquer et respecter tous les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold Québec ;

• Toutes autres activités que pourrait lui confier son supérieur. ;

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un DEC en technique comptabilité et gestion ou bureautique ou autre formation en ressources humaines ou une combinaison d’études et expérience pertinente ;

• Détenir minimum 3 ans d’expérience pertinente à l’emploi ;

• Maîtrise de la suite Microsoft Office : Word, Excel et PowerPoint.



COMPÉTENCES RECHERCHÉES



• Gestion de la confidentialité ;

• Innovation et créativité ;

• Orienté client ;

• Bonne organisation de travail ;

• Sens des responsabilités et autonomie.



Horaire: 5/2/4/3 ou 4-3

Date limite pour postuler : 1er juin 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’informations ou pour postuler en ligne : https://can62e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/frCA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1075