VENDEUR-LIVREUR - LES ALIMENTS OLD DUTCH LTÉE.

Nom poste : Ventes

Type d'emploi : à temps plein

Lieu : Rouyn & Val-d'Or ( QC)

Job ID : 1001

Date de clôture : 29/04/2021

Langue : Français

Les Aliments Old Dutch Ltée. – VENDEUR LIVREUR

Nous sommes fiers d’être une entreprise familiale privée. Cela indique comment nous traitons notre personnel et nos clients. Nous souhaitons offrir à la bonne personne l’occasion d’adhérer à notre culture familiale et d’entreprendre une longue carrière au sein de notre équipe. Old Dutch, ce ne sont pas seulement des croustilles ; nous proposons d’excellentes grignotines ainsi que plusieurs autres produits, notamment sous notre marque Humpty Dumpty. Tout cela, en plus d’un service hors pair, fait en sorte qu’Old Dutch est présente dans les magasins et les foyers de tout le pays. Nos clients font confiance à la grande qualité de nos produits, à leur goût exquis et au savoir-faire de Old Dutch.

Profitez de cette opportunité et joignez-vous à notre équipe talentueuse en tant que Vendeur Livreur. Il s’agit d’un poste à temps plein offrant la possibilité d’entreprendre une longue carrière. Ce poste est offert à (enter location). Il peut exiger de temps à autre d’avoir à travailler le week-end, le week-end signifie généralement le samedi.

Responsabilités

• Servir les clients en vendant et en livrant des produits Old Dutch/Humpty Dumpty (on utilise des camions pour servir nos clients et la formation de chauffeur sera offerte au besoin).

• Approvisionner les magasins, effectuer le marchandisage ainsi que la rotation des produits sur les étagères et dans les présentoirs.

• Gérer les stocks de façon à ce que les produits mis en vente soient toujours frais.

• Suivre la fréquence de livraison établie pour chaque compte.

• Se servir des véhicules et de l’équipement de façon responsable et soigneuse.

• Faire fonctionner un système de facturation informatisé et portatif en plus de gérer les transactions en espèces au quotidien.

• On s’attend à ce que le Vendeur Livreur de Relève serve les clients de façon professionnelle et courtoise.

Qualifications

• L’expérience dans la vente ou le commerce de détail constitue un précieux atout.

• Détenir un diplôme de 5e secondaire (des études postsecondaires constituent un atout).

• Permis de conduire valide (le dossier de conduite doit être fourni 2 fois l’an).

• Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision.

• Excellent sens de l’organisation ; être capable de planifier et d’établir des priorités.

• Avoir l’esprit d’équipe et de solides compétences en communication.

• Capacité d’accomplir un travail physiquement exigeant (se pencher, se tortiller, s’agenouiller, etc.)

Formation et rémunération

• Une formation complète vous donnera les compétences et la confiance nécessaires pour réussir.

• Les Aliments Old Dutch Ltée. offre un salaire hebdomadaire concurrentiel, des avantages sociaux ainsi que des possibilités d’avancement.

Pour postuler ce poste, veuillez envoyer votre lettre de présentation, votre curriculum vitæ ainsi qu’une copie de votre dossier de conduite actuel. Nous sommes un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et nous favorisons la diversité dans notre milieu de travail. Par conséquent, nous accueillons les candidatures de toutes les personnes intéressées ; cependant, nous communiquerons seulement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. ​

En posant votre candidature pour ce poste, vous confirmez que vous possédez la citoyenneté canadienne ou que vous détenez le statut de résident permanent. Par ailleurs, une vérification des antécédents criminels, de la solvabilité et des références sera également effectuée.

Pour postuler :

