Festival d'Humour Émergent en Abitibi-Témiscamingue 2021

Toute première édition du Festival d’humour émergent de Rouyn-Noranda !

Les 1, 2 et 3 juillet prochains à la scène du Poisson Volant, située à la presqu’île du lac Osisko, découvrez les talents de la relève en humour au Québec comme Jo Cormier, Michelle Desrochers, la cohorte 2020 de L’École Nationale de l’humour ou encore Les Kébekwas, un nouveau groupe d’humoristes qui célèbre la diversité culturelle au Québec!

Billets disponibles au FHEAT.com et sur weezevent

Merci à nos partenaires or : la Fonderie Horne, Desjardins, le Festival de Musique Émergente et la Ville de Rouyn-Noranda