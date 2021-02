1 500 emplois créés à Malartic... et un investissement colossal

Mine Canadian Malartic va de l'avant avec sa mine Odyssey. C'est la continuité des fosses Canadian Malartic et Barnat.

Il faudra investir 1.7 milliard de dollars sur sept ans pour faire passer l'idée de projet en mine, qui sera exploitée jusqu'en 2039.

Au plus fort de l'exploitation, il y aura 19 000 tonnes de minerai à sortir par jour et il faudra 1 500 employés à temps plein pour exploiter le gisement d'or.

Déjà, les derniers mois ont permis de travailler sur une rampe d'exploration, à 3km à l'est de Malartic. Cette fois, contrairement à la gigantesque fosse à ciel ouvert, c'est un projet souterrain.

«C'est des infrastructures majeures. Il faut construire un chevalement en béton de 90m de haut, des gros treuils, foncer un puits et des bâtiments de surface, c'est 700 millions. Faire du développement sous terre et des tunnels et des galeries, c'est un autre 700 millions. Puis, l'achat d'équipement, c'est 250 millions de dollars.»

- Serge Blais, directeur de la mine