1 860 orignaux abattus en 2020 dans notre région

La récolte d'orignal a été bonne pour les chasseurs en 2020.

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, il y a eu 1 860 bêtes abattues dans la zone 13.

C'est 300 de plus qu'en 2018, la dernière année où la femelle était protégée.

85% des bêtes ont été tuées par carabine, alors que 12% des prises ont été faites par arbalète.

Toujours en 2020, il y a eu 807 ours tués par des chasseurs ici, en plus de six cerfs de Virginie.