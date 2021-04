10 M$ pour la décontamination de terrains stratégiques à Amos

La Ville d'Amos reçoit un bon coup de main du gouvernement du Québec.

Ce dernier lui octroie une aide financière de 10M$ pour appuyer le projet de décontamination, de réaménagement et de valorisation du terrain de l'ancienne scierie Amos dans l'ouest de la ville.

Pour la Ville d'Amos, il s'agit d'un projet novateur et structurant qui permettra de réhabiliter un secteur dévitalisé avec un grand potentiel pour la réalisation d'activités économiques.

«C'est un endroit qui a des bâtiments vétustes, il y a des rues qui ne sont pas conformes, on va en faire un parc industriel et un centre entrepreneurial. Ça va être un outil de développement pour nos organismes de développement économique et ce sera sans précédent. On avait vraiment besoin d'un coup de barre pour relancer l'économie.»

-Sébastien D'Astous, maire d'Amos