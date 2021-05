12 000 photos pour tenter de retrouver Jacques Hébert

Des bénévoles ont passé au crible le secteur du lac Berry en fin de semaine, pour tenter de trouver des indices pour retrouver Jacques Hébert.

Le septuagénaire est porté disparu depuis août dernier, quand il n'est jamais rentré d'une cueillette de petits fruits.

Une douzaine d'équipes du Club Quad d'Amos, sept équipes de pilotes de drones et deux avions ont ratissé le secteur, par un temps froid.

Plus de 12 000 photos ont été prises en deux jours.

«Je fais partie du groupe Wings of Mercy, un groupe de bénévoles nord-américain. Une trentaine de bénévoles ont offert de m'assister dans le traitement des photos. On utilise tous le même programme. Je vais segmenter les photos et les transférer à ces personnes. Ça permet aussi d'avoir un oeil différent, mais il faut compter quelques semaines pour le traitement de tout ça.»

- Alain Brunelle, coordonnateur des activités aériennes