125 millions de dollars pour les routes et aéroports du Nord-du-Québec

Québec va investir 125 millions de dollars sur les routes et dans les aéroports du Nord-du-Québec dans les deux prochaines années.

L'argent doit assurer le maintien et l'amélioration des infrastructures.

Parmi les projets retenus, on note le rechargement de gravier entre Matagami et Lebel-sur-Quévillon, la reconstruction du pont au-dessus du lac aux Dorés à Chibougamau et la réfection de la route 113 à la Baie-James.

Des sommes importantes sont aussi prévues pour des projets aéroportuaires.

Au total, 48 projets sont retenus.