13 cas actifs, le CISSS-AT demande de continuer

Même si la place du coronavirus est de plus en plus petite en Abitibi-Témiscamingue, le CISSS-AT demande de continuer à respecter les consignes.

Aucun nouveau cas ne s'est ajouté au bilan dans les 24 dernières heures et le nombre de cas actifs est maintenant seulement de 13.

La PDG, Caroline Roy, est consciente qu'il y a de plus en plus de pression pour passer au palier jaune :

«Je l'entends des élus et de la population. L'adhésion aux mesures, on le constate aussi, est de plus en plus difficile, dans un contexte où les gens constatent aussi qu'il y a une diminution du nombre de nouveaux cas. Il faut toujours se dire que c'est parce qu'on est plus restrictifs qu'on réussit à garder le cap.»

- Caroline Roy