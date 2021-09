150 000$ pour attirer de la main-d'oeuvre à Senneterre

Senneterre ne rigole pas avec son département de la santé.

En seulement trois jours, 150 000$ ont été amassés via diverses initiatives par la communauté d'affaires.

Ça va servir au plan de développement stratégique de recrutement de main-d'oeuvre du personnel soignant.

Le plan a été élaboré, à tout le moins dans sa phase préliminaire et il inclut un support financier pour un arrivant en santé, des bourses de stages et le remboursement des frais de scolarité.

La pharmacie Lefèvre et Pigeon, le IGA Bilodeau et PLC sont parmi les entreprises qui embarquent en même temps que la Ville et la Corporation de développement économique.

Par ailleurs, un autre regroupement a lieu à Senneterre samedi avant-midi. La «marche de l'espoir» va partir de l'hôtel de Ville vers l'hôpital, où les gens seront invités à déposer fleurs, toutous ou mots de support.

Finalement, le Parti libéral du Québec parle d'inaction de la CAQ dans ce dossier. Il accuse le gouvernement de demeurer les bras croisés, sans solution concrète. Les libéraux estiment que ça craque de partout et que tout le monde sauf le ministre de la Santé le voyait venir.