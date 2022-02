2022, une année chargée pour la CSN

Le syndicat CSN s'attend à une grosse année 2022.

Plusieurs syndicats seront en négociations pour une nouvelle entente de travail, dont 400 membres de la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda.

Ça se fait alors que les pourparlers avec le gouvernement ne sont pas faciles, même alors que tout le monde s'arrache les travailleurs.

Le président de la CSN en Abitibi-Témiscamingue, Félix-Antoine Lafleur, estime que Québec fait fausse route avec son attitude actuelle :

«On semble chercher le conflit et imposer notre volonté. Le gouvernement joue dur dans les négociations. On ne veut pas améliorer les conditions de travail d'un bord, et de l'autre côté de la bouche on clame qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre partout. Le gouvernement joue à la vierge effarouchée quand vient le temps d'offrir des conditions de travail.»

- Félix-Antoine Lafleur