220 nouvelles places au CPE La Magie du Rêve

Bonne nouvelle pour les parents de Val-d'Or en attentes d'une place en garderie. Le CPE La Magie du Rêve voit ses trois projets de développement être acceptés par le gouvernement du Québec.

Ce sont donc 220 nouvelles places qui seront offertes d'ici deux ans.

Évidemment, ça ne comble pas l'ensemble des besoins, mais l'annonce fait beaucoup de plaisir à la directrice générale du CPE La Magie du Rêve, France-Claude Goyette.

«On est vraiment content pour les familles. C'est un gros défi qui s'en vient pour nous, mais on est fier du travail déjà accompli avec le dépôt des projets. Ça fait quand même plus de trois ou quatre ans qu'on attendait l'appel de projet et de pouvoir les déposés. Avec 685 enfants sur la liste d'attente, ça va répondre à un certain besoin.»