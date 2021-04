25 finalistes au Gala de la CCVD dans quelques semaines

La Chambre de commerce de Val-d'Or annonce 25 finalistes pour son gala de reconnaissance.

La 41è édition du Gala de l'entreprise aura lieu le 5 juin.

Il sera encore plus d'actualité cette année, avec toutes les épreuves que les gens d'affaires doivent traverser en temps de pandémie.

«Nous venons de traverser une année incomparable, où nous avons dû plus que jamais s'adapter et se réinventer. Dans une mer de tourments, nous avons vu émerger la solidarité, l'aplomb et le savoir-faire qui nous caractérise. Nos gens d'affaires sont admirables et nous en avons eu la preuve.»

- Jérémie Fournier, président de la CCVD