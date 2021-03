26 nouveaux cas en trois jours dans la région

L'Abitibi-Témiscamingue a enregistré 26 nouveaux cas de coronavirus au cours du week-end. Ils ont été dépistés dans les MRC de Rouyn-Noranda, de Témiscamingue et de la Vallée-de-l’Or.

Au Témiscamingue, une enquête épidémiologique a permis d’identifier le restaurant Le Cimonak comme un lieu de transmission

169 tests de dépistage ont été réalisés dans cette MRC au cours des derniers jours et plusieurs milieux sont présentement sous surveillance.

La santé publique précise que plus de 300 personnes ont reçu des consignes d’isolement préventif pour une période de 14 jours.

Le CISSS-AT réitère l’importance de limiter les contacts sociaux pour freiner la transmission du virus.

«On a différentes situations où on le sait que les gens se sont rassemblés, ont fait un souper un samedi alors que personnes avaient de symptômes et tout le monde sentaient que c'était loin d'eux. Souvent, c'est deux semaines après que des symptômes apparaissent et on fait face à une éclosion. C'est ce type de situation là qu'on veut éviter. On le sait que c'est difficile, mais on est vraiment dans le dernier droit.»

-Caroline Roy, PDG du CISSS-AT