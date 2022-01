300 élèves aidés par le fonds Ange-Gardien

Le Fonds Ange-Gardien Harricana a aidé 300 élèves défavorisés dans la dernière année.

Plus de 57 000$ ont été investit dans la mission de l'organisme.

Il a donc été permis de distribuer des denrées alimentaires et des cartes-cadeaux, en plus d'acheter des bottes et des vêtements.

Des soins professionnels, chez le dentiste et l'optométristes, ont également été offerts.

Depuis sa fondation en 2016 le Fonds a généré 293 000$ pour soutenir les élèves du Centre de service Harricana.

https://www.facebook.com/FondsAngeGardienHarricana