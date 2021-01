41 nouveaux cas de Covid-19

Le nombre de cas augmente beaucoup en Abitibi-Témiscamingue. Au cours des 24 dernières heures, ce sont 41 nouveaux cas qui ont été déclarés dans la région.

16 d'entre eux se trouvent à Rouyn-Noranda alors que la MRC d'Abitibi en compte 14.

Il y a maintenant 147 cas actifs chez nous.

Au niveau provincial, le gouvernement du Québec annule les examens ministériels cette année.

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge vient de dévoiler son plan de match pour le retour en classe.

Le premier bulletin sera remis aux élèves le 5 février plutôt que le 22 janvier comme il était prévu.

Et une plus grande importance sera accordée au deuxième bulletin, question de donner une chance aux élèves en difficulté.

Le ministre Roberge avait ce mot d'encouragement pour eux.

«J'ai le gout de vous dire, ne lâchez pas. On veut vous garder motivé en donnant une plus grande importance au second bulletin, on vous donne la chance de vous rattraper et de réussir votre année scolaire. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on prend cette décision-là.»

-Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation