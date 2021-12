470 000$ pour les routes de l'Abitibi-Témiscamingue

Québec aide financièrement quatre organismes de l'Abitibi-Témiscamingue qui oeuvre en sécurité routière ou à l'aide aux victimes de la route.

L'enveloppe totale frise le demi-million de dollars.

Saint-Bruno-de-Guigues fera l'acquisition d'un radar pédagogique pour sensibiliser à la vitesse, l'Association des traumatisés crâniens mettra en place un camp de jour pour personnes traumatisées et un répit pour les proches aidants et la Ville de Rouyn-Noranda fera l'acquisition de dix panneaux radars, en plus d'améliorer la sécurité au coin boulevard Rideau et 15è Rue.

Finalement, la Ville de Malartic va se doter d'un plan pour les déplacements actifs.

Le ministre régional, Pierre Dufour, invite les organismes à continuer de déposer des projets d'ici le 31 janvier.