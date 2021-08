49 000$ pour le Petit Théâtre du Vieux Noranda

Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 49 500$ au Petit Théâtre du Vieux Noranda.

Avec cette aide financière, l'organisation souhaite mettre en place un système de radiodiffusion au profit des jeunes de moins de 18 ans.

En participant à ce projet éducatif et ludique, ces derniers auront l'occasion de développer leur écoute et l'utilisation d'un français de qualité dans leurs communications écrites et orales.

Dans le cadre des émissions, qui seront diffusées sur le Web, ils pourront créer et diffuser des productions culturelles et rencontreront des personnalités publiques qui feront valoir la richesse de la langue française.