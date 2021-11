7M$ pour remplacer l'école de La Motte

Le ministère de l'Éducation va investir 7M$ pour remplacer l'école Tétrault, à La Motte.

Ce sera une école nouveau genre, bâtie sur le principe du développement durable et des méthodes d'enseignement modernes.

Il y aura notamment des espaces communs pour favoriser la socialisation et davantage de lumière que dans les vieilles écoles.

Elle sera faîte principalement de bois et d'aluminium.

Québec devait agir à La Motte, où l'école est si désuète qu'il est plus rapide, sécuritaire et économique de la détruire et de la reconstruire.

La nouvelle école devrait être prête pour la rentrée 2023.

Le Centre de services scolaire demandait de l'aide depuis 2019.