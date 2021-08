9 000 places en garderies et des places en Abitibi-Témiscamingue

Québec annonce la création de 9 000 places supplémentaires en garderie d'ici deux ans.

C'est deux fois plus que ce qui était prévu cet automne.

194 projets verront le jour dans 13 régions et la ventilation doit être annoncée dans les prochains jours.

Au moins 1000 enfants attendent une place en Abitibi-Témiscamingue.

«On a besoin d'investir dans le cerveau de nos tout-petits et on a besoin de nos parents sur le marché du travail. Pas besoin de vous dire que dans le contexte actuel, on ne peut pas se priver des gens qui veulent venir travailler.»

- Mathieu Lacombe, ministre de la Famille