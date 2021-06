À quand le fameux cours de pilotage à Val-d'Or?

Verra-t-on un jour le tant attendu cours de pilotage à Val-d'Or au niveau collégial?

Le projet, lancé il y a plusieurs années, a encore des embûches à franchir avant de prendre son envol.

Le hic, c'est que pour pouvoir donner le cours, initialement réservé au secteur de Chicoutimi, notre Cégep s'est engagé à ce que 50% des cohortes soient composées d'autochtones.

Et actuellement, pour le lancement, il n'y a que deux étudiants qui sont admissibles, qualifiés et qui ont passé les tests physiques.

C'est donc dire que la première cohorte serait composée... de quatre personnes.

«C'était ça l'entente avec le ministère et le Centre québécois de Formation aéronautique de Chicoutimi. On est en discussion avec le ministère de l'Enseignement supérieur, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça?. Quatre, c'est plus petit que ce qu'on espérait, soit quatre ou cinq autochtones pour huit à dix personnes au total. On veut le donner une première fois pour créer un momentum.»

C'est une autre barrière à franchir pour un programme qui tarde à déployer ses ailes. Sylvain Blais :

«C'est difficile, on le savait en partant, on créait un chemin pas usuel. On voulait le financement public pour le donner en Abitibi-Témiscamingue. Quand on déplace les colonnes du temple, ça prend du temps, mais on est plus proche que ça jamais été.»

- Sylvain Blais