À quand le procès de Pascal Cadieux, accusé de meurtre?

Le Barrautois Pascal Cadieux devra subir un procès pour meurtre, mais on ignore toujours la date.

Il est accusé de meurtre non prémédité sur Michel Mingo, en juillet 2019, à Barraute.

L'homme de 47 ans a été déclaré, la même année, apte à subir son procès, au terme d'une évaluation psychiatrique.

Ce matin (mercredi), le juge Raymond Pronovost et les avocats de part et d'autre, incluant celui de l'accusé, Me Ratha Heang, ont décidé de se reparler en septembre, où une date pourrait être fixée.

Le procès va vraisemblablement se tenir à Amos.