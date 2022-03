Ado tué à Val-d'Or : témoignage bouleversant de la mère

L'adolescent de Val-d'Or reconnu coupable d'avoir tué son demi-frère avec une arme à feu en juin 2020 passera neuf mois en garde ouverte chez de la famille.

La peine, une suggestion commune de la Couronne et de la Défense, consiste en une journée au Centre jeunesse, puis neuf mois moins un jour chez de la famille.

L'accusé qu'on ne peut nommer en raison de son statut de mineur, tout comme son demi-frère, a été reconnu coupable d'homicide involontaire en novembre dernier.

La victime et le tireur simulaient une arrestation lors du drame, en l'absence des parents, mais en jouant avec une vraie arme.

Ils ne savaient pas que l'arme était chargée lorsque l'accusé a appuyé sur la détente, atteignant la victime mortellement à la tête

Aux auditions sur la peine, la belle-mère du tireur a témoigné pendant une trentaine de minutes.

Elle a expliqué qu'elle était toujours remplie de rage et de colère envers son beau-fils, et cela, 21 mois après les événements.

Elle a ajouté que sa douleur était inhumaine, qu'elle était morte à l'intérieur et qu'elle vivait une épreuve insurmontable.

Elle pense ne jamais pouvoir pardonner le geste, mais se dit consciente qu'aucune peine ne ramènera son fils.

«Ce qui a été mentionné à la cour, c'est qu'on ne parle pas d'un accident, ni d'une intention de tuer. On se trouvait quelque part à mi-chemin entre les deux. On est content que ça prenne fin aujourd'hui, mais ça ne change rien au drame qu'éprouvent les familles. C'est un dossier aux circonstances particulières qui a rendu le tout émotif. Il y a des leçons à tirer de l'histoire et on espère que cette situation-là ne se reproduise jamais.»

- Me Jonathan Tondreau, procureur de la Couronne