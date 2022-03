Aéroport de Val-d'Or : investissements monstres à venir

Il faudra bientôt investir de l'argent à l'aéroport de Val-d'Or.

Beaucoup d'argent.

Le conseil d'administration veut refaire le surfaçage de toute la piste, qui date de 30 ans, et mettre à jour le balisage lumineux.

Val-d'Or possède la troisième plus longue piste au Québec et compte en prendre soin, explique la présidente du conseil d'administration de l'aéroport de Val-d'Or, Isabelle Yergeau.

«Plus on attend, plus c'est cher. On parle d'un projet de 20 millions de dollars. C'est une obligation, avec le joyau qu'on a, de le préserver. C'est sûr qu'on ne laissera pas ça aller.»

- Isabelle Yergeau