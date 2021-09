Agriculteurs enclavés : la réfection du premier pont terminée

Bonne nouvelle pour les agriculteurs de Mont-brun qui étaient enclavés, la réfection du pont du ruisseau Marcoux est maintenant terminée.

La restriction de charge est maintenant de retour à 26, 40 et 54 tonnes, ce qui permet entre autres aux autobus et semi-remorques de l'emprunter.

Dans les derniers mois, les deux ponceaux sur le rang des Ponts étaient touchés par des limites de charges qui rendaient impossible la réception suffisante de nourriture pour alimenter les bêtes de quatre entreprises agricoles.

La conseillère en communications et porte-parole pour le ministère des Transports (MTQ), Nathalie Girard, nous explique ce qui est fait pour que ce genre de situation ne se reproduise pas dans le futur.

«Des inspections annuelles et semestrielles sont faites sur les structures et des plans d'action sont par la suite évalués. Présentement, on travaille sur un projet de reconstruction de ponts, mais il est trop tôt pour s'avancer sur l'échéancier des coûts.»