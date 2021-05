Aimeriez-vous partager votre vie avec des abeilles?

Comment aimeriez-vous avoir votre propre ruche d'abeilles chez vous, dans votre cour?

C'est la possibilité qu'offre la Miellerie de la Grande ourse, une entreprise de St-Marc-de-Figuery.

Depuis cinq ans, les dirigeants offrent une formation d'une journée où il est possible d'en apprendre sur cet insecte vital à notre survie.

La première moitié de la journée est théorique. La suite avec le directeur de la Miellerie, David Ouellet :

«En après-midi, on ouvre les ruches, on manipule les abeilles. Pour bien des gens, c'est le premier contact avec une nouvelle passion.» - David Ouellet

Une première cohorte est complète et une deuxième s'organise pour le 26 juin. Bon an mal an, de 10 à 15 nouveaux apiculteurs sont formés à la Miellerie.

David Ouellet :

«La mode est forte pour le jardinage et à produire sa nourriture. L'étape suivante après le jardin, c'est d'avoir chez soi ses pollinisateurs et ses productrices de miel. Ils sont capables, à la fin de la journée, d'avoir une ruche et de s'en occuper correctement.» - David Ouellet

Avoir ses abeilles, est-ce fait pour tout le monde?

«N'importe qui peut s'initier. Des fois, les gens repartent avec une ruche, d'autres fois c'est seul, mais l'année suivante ou plus tard en saison, ils décident de s'en procurer une.» - David Ouellet

Évidemment, il faut vérifier avec votre municipalité si vous avez droit d'avoir des abeilles avant d'aller de l'avant.