Alerte Amber : un homme est accusé

L'homme à l'origine d'une alerte Amber en fin de semaine à Val-d'Or devra s'expliquer devant le juge.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a déposé hier (dimanche) une accusation contre le présumé ravisseur et d'autres pourraient s'ajouter.

Pour l'instant, la Couronne l'accuse d'enlèvement.

Rappelons qu'une petite fille de cinq ans a été l'objet d'une alerte pendant quelques heures, avant d'être retrouvée sauve aux petites heures du matin dimanche, aux abords de la route 117.

On ignore le lien précis entre l'accusé et la victime, mais on sait qu'il ne s'agit pas de son père.

Une ordonnance du tribunal empêche de donner des détails qui pourraient identifier la victime.

Le juge Carol Richer a remis le dossier à demain (mardi) 10h30. La Défense pourrait demander une enquête sur remise en liberté, mais l'accusé demeure pour l'instant détenu.