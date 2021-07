Allez au vaccin, implore le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Les dirigeants du Cégep régional espèrent que les jeunes vont embarquer à fond dans le projet de vaccination contre la COVID-19.

L'institution veut revenir en présentiel à l'automne, mais le gouvernement vient de fixer les balises.

Il faudra que 75% des 16-29 ans aient reçu leurs deux doses pour revenir en classe. Jusqu'ici, c'est plutôt à 67%, ce qui menace la rentrée des classes en présentiel.

«Leur action à eux va déterminer si on retourne en présentiel le 23 août, le 20 septembre ou je ne sais pas quelle date. On va le rappeler aux groupes d'âge qui fréquentent le Cégep et l'université, ils ont leur destin entre les mains. Je ne peux pas les amener se faire vacciner.»

- Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue